Школьников в Тюменской области познакомят с историей Крыма на онлайн-экскурсии

Мероприятие предназначается для детей от 7 до 17 лет. Фото: Татьяна Коркина

Учеников Тюменской области познакомили с историей Крыма. Мероприятие прошли на базе оздоровительно-образовательного центра «Серебряный бор» в Тюменской области. Для несовершеннолетних провели онлайн-экскурсии.

Мероприятие предназначается для детей от 7 до 17 лет. Однако экскурсию посетили вожатые и преподаватели. По словам одного из участников мероприятия в Тюменской области Александры Апокиной, уникальность экскурсии заложена в ее формат и просвещении школьников.

– В онлайн-экскурсии показали и рассказали про Ласточкино гнездо, Воронцовский дворец, гору Ай-Петри и многие другие достопримечательности Крыма. В этом году празднуется 9-я годовщина воссоединения Крыма с Россией, наш коллектив считает, что современным детям важно и нужно знать историю своей страны и помнить о таких датах, – уточнила вожатая.

Напомним, Крым является центром притяжения тысяч туристов, он богат достопримечательностями памятниками культуры.