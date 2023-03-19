Флагманская школа допобразования откроется 30 марта 2023 года в Тюменской области

Организаторы встречи считают, что в Тюменской области важно обсудить вопросы самоопределения несовершеннолетних. Фото: Татьяна Коркина

Школа дополнительного образования в Тюменской области откроет в конце марта 2023 года. За два дня участниками мероприятия станут управленческие команды, которые представят муниципальные образования региона, сообщает «Тюменская линия».

- Флагманская школа представляет собой конкурсную коммуникационную площадку для обмена опытом между командами из разных муниципалитетов, поддержки их дальнейшего развития и распространения лучших практик, - заявили во дворце творчества и спорта «Пионер».

Масштабная работа пройдет по нескольким направлениям. Участники мероприятия поговорят о воспитании детей на основе традиционных ценностей отечественного наследия. Организаторы встречи считают, что в Тюменской области важно обсудить вопросы самоопределения несовершеннолетних.