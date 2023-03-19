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НовостиПолитика19 марта 2023 11:27

Флагманская школа допобразования откроется 30 марта 2023 года в Тюменской области

Участники мероприятия поговорят о воспитании детей на основе традиционных ценностей
Серафима Краснова
Организаторы встречи считают, что в Тюменской области важно обсудить вопросы самоопределения несовершеннолетних.

Организаторы встречи считают, что в Тюменской области важно обсудить вопросы самоопределения несовершеннолетних.

Фото: Татьяна Коркина

Школа дополнительного образования в Тюменской области откроет в конце марта 2023 года. За два дня участниками мероприятия станут управленческие команды, которые представят муниципальные образования региона, сообщает «Тюменская линия».

- Флагманская школа представляет собой конкурсную коммуникационную площадку для обмена опытом между командами из разных муниципалитетов, поддержки их дальнейшего развития и распространения лучших практик, - заявили во дворце творчества и спорта «Пионер».

Масштабная работа пройдет по нескольким направлениям. Участники мероприятия поговорят о воспитании детей на основе традиционных ценностей отечественного наследия. Организаторы встречи считают, что в Тюменской области важно обсудить вопросы самоопределения несовершеннолетних.