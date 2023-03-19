В Тюмени в марте пройдет стильное мероприятие «Неделя моды. Сибирь»

После масштабного конкурса в Тюмени состоится стильное шоу «НЕХОЛОДНО. Тюмень. Модные сезоны». Фото: Татьяна Коркина

Тюмень стала самой модной столицей Сибири. Так, в городе пройдет стильное мероприятие «Неделя моды. Сибирь». На ней представят свои коллекции дизайнеры из Тюмени, Екатеринбурга, Москвы и Свердловской области, рассказали в пресс-службе департамента потребительского рынка администрации города Тюмени.

Участники смогут посетить выставку «По тюменской мостовой», там у жителей будет возможность посмотреть на верхнюю одежду, шляпы, сумочки и модные аксессуары конца ХХ века.

- Сейчас в тюменском ЦУМе представлены коллекции более 60 российских дизайнеров и обсуждается вопрос дальнейшего расширения наших площадей. Мы всегда рады сотрудничеству с местными модельерами. И взаимный интерес есть, на данный момент рассматриваем три новые заявки одну из Екатеринбурга, две из Тюмени, - заявила директор проекта «Улица российских дизайнеров» в ЦУМе Оксана Филиппова.

Добавим, после масштабного конкурса в Тюмени состоится стильное шоу «НЕХОЛОДНО. Тюмень. Модные сезоны». Основным спикером мероприятия станет популярный эксперт индустрии – телеведущий Влад Лисовец.