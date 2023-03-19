Жителей Тюменской области приглашают на выставку картин «Миражи», где им покажут 24 полотна

На выставке «Миражи» жители Тюмени смогут посмотреть на картины «Деревенщина» и «Ведьмак». Фото: Виктория Гаврик

Жителей Тюменской области зовут на выставку «Миражи». Горожанам представят многослойные картины, наполненные смыслом и яркими красками от местного художника Максима Родионова. Выставка включает 24 картины, которые, как заявляют организаторы, вдохновят зрителя задуматься о главных смыслах, пишет «Тюменская область сегодня».

- Трактовать мои картины можно по-разному. В них есть абсолютно абстрактные люди, а есть мои знакомые, некогда любимые люди. На одной картине изображен любимый музыкант - Роджер Уотерс, - объяснил автор работ Максим Родионов.

Музей И.Я. Словцова уже давно сотрудничает с современными художниками. Культурное учреждение старается поддерживать молодых деятелей искусств. В частности, на выставке «Миражи» жители Тюмени смогут посмотреть на картины «Деревенщина» и «Ведьмак».