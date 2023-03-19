Тюмень в 2023 году лидирует среди городов УрФО в рейтинге «Город России»

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Тюмень оказалась в лидерах среди регионов Уральского федерального округа в рейтинге «Город России», пишет «Вслух.ру». Голосование состоится до конца 2023 года.

На сегодняшний день Тюменская область заняла 14 место среди 15 позиций УрФО. Областная столица обогнала ХМАО, Екатеринбург и Челябинскую область. В рейтинге были представлены 87 регионов РФ. Лидерами городов стали Нальчик, Владивосток и Севастополь.

Жители России голосовали за самый привлекательный и символичный регион нашей страны. В Тюмени приняли участие в голосовании около 6 тысяч жителей. Ранее областная столица занимала 20-ю позицию.