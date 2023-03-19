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НовостиОбщество19 марта 2023 6:59

Авиарейсы из Тюмени в Сочи задержались почти на 14 часов из-за позднего прибытия

Самолет должен был вылететь в 6 утра
Серафима Краснова
Полеты совершают авиакомпании Nordwind Airlines и «Икар»

Полеты совершают авиакомпании Nordwind Airlines и «Икар»

Фото: Татьяна Коркина

Самолеты из Тюмени в Сочи оказались задержаны на 14 часов. Полеты совершают авиакомпании Nordwind Airlines и «Икар». Согласно электронному табло аэропорта Рощино, воздушное судно должно было вылететь в 6 утра.

Однако по неизвестным причинам тюменцы смогли отправиться в Сочи в районе 20 часов вечера. В пресс-службе аэропорта журналисту «Комсомольской правды Тюмень» рассказали, что воздушное судно задержалось из-за позднего прибытия.

Другой самолет из Тюмени в Сочи опоздал на 13 часов. Авирейс должен был состояться в 7 утра, но его перенесли на 19:14.