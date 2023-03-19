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НовостиОбщество19 марта 2023 7:12

В Тюмени финалисты по интеллектуальным играм отправлятся на Школьный и Студенческий чемпионаты РФ

Умники состязались в трех дисциплинах
Серафима Краснова
В прошлом году в интеллектуальных состязаниях приняли участие 2 186 человек.

В прошлом году в интеллектуальных состязаниях приняли участие 2 186 человек.

Фото: Татьяна Коркина

В Тюмени финалисты интеллектуальных игр уезжают на Школьный и Студенческие чемпионаты РФ. В состязании поборются за первое место 24 команды школьников и 22 группы студентов.

Чтобы поучаствовать в мероприятии, в областную столицу приехали 276 человек из Тюмени, Ишима, Тобольска и других городов региона, пишет «Мегатюмень».

Умники поучаствовали в трех дисциплинах: от «Письменная Командная Своя игра» до «Брейн-ринг». Главный зачет «Что? Где? Когда?» - школьникам задали больше 36 вопросов, а в абитуриентам - около 45.

Три первых места заняли тюменцы. В прошлом году в интеллектуальных состязаниях приняли участие 2 186 человек.