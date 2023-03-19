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НовостиЗдоровье19 марта 2023 6:13

Тюменский дерматолог Мария Ларионова рассказала, кому бояться опоясывающего лишая

После контакта с заболевшим врач рекомендует наблюдать за высыпаниями в течение 2-5 дней
Серафима Краснова
Опасная болезнь обычно встречается у людей, которые переболели ветряной оспой.

Опасная болезнь обычно встречается у людей, которые переболели ветряной оспой.

Фото: Татьяна Коркина

Тюменский дерматолог Мария Ларионова рассказала, как бороться с опоясывающим лишаем. В период лета растут риски опасного заболевания. Медицинский специалист областного кожно-венерологического диспансера заявила, что есть несколько деталей лечения и профилактики, пишет «Тюменская область сегодня».

– Его клинические проявления: зуд, жжение, болезненность по ходу нерва, розового цвета пятна, пузырьки. Высыпания могут локализоваться на любых участках тела. С учетом того, что опоясывающий лишай заразен, при хорошей стойкости организма у лиц, перенесших ветряную оспу, проявлений опоясывающего лишая обычно не бывает, – уточнила Мария Ларионова.

По словам эксперта, опасная болезнь обычно встречается у людей, которые переболели ветряной оспой. Часто подвержены лишаю граждане из группы риска: пенсионеры, пациенты с иммунодефицитом и ослабленным иммунитетом.

Добавим, лишай заразен в течение недели, после контакта с заболевшим врач рекомендует наблюдать за высыпанием в течение двух-пяти дней.