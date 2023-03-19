Тюменцам психолог разъяснила, как пережить весенние перепады настроения из-за смены погоды

Эксперт не рекомендует забывать про ежедневный горячий завтрак и прогулки Фото: Татьяна Коркина

Тюменский психолог рассказала, как пережить весеннюю хандру. Часто в период смены сезона люди обычно переживают перепады настроения, головные боли и напряжение. Специалист в области психологии Юлия Лукашенок объяснила, что любые перемены в самочувствии – это нормально. В частности, они несут обновления нервной системы. Чтобы сократить последствия перехода с зимнего сезона на весенний, необходимо придерживаться важных рекомендаций, пишет «Мегатюмень».

По словам Юлии Лукашенок, например, можно поменять аромат духов, крем для рук или сменить обстановку в кабинете.

– Аромат должен быть более свежим, весенним. Утро начинайте с танцев. Даже те, кто много лет не пренебрегает утренней разминкой или пробежкой. Включите любимые песни. Я бы рекомендовала что-то из того периода жизни, с которыми связаны теплые радостные воспоминания, – заявила эксперт.

Отметим, специалист не рекомендует забывать про ежедневный горячий завтрак и прогулки. Можно часто гулять на улице или сменить привычный маршрут прогулок. Традиционные домашние заботы весной разнообразят ваш отдых и помогут вдохнуть жизнь в застоявшийся ритм рутины.