В Тюмени продают арестованную приставами базу отдыха на Андреевском за 135 миллионов рублей

Здание принадлежит компании «Сибстройсервис». Фото: Виктория Гаврик

В Тюмени продают базу отдыха за 135 миллионов рублей. Здание принадлежит компании «Сибстройсервис». Сейчас база арестована судебным приставами из-за задолженности. На земельном участке также расположена большая баня, а сама база находится под охранной. Соответствующий лот появился на официальном сайте «Госзакупки».

Контракт вступает в силу через неделю после подписания документов. Итоги аукциона станут известны в апреле 2023 года. Раньше базу отдыха уже пытались продать, но торги сорвались.

Напомним, бывший владелец базы не смог достроить многоквартирный дом на улице Новоселов, 113. Обманутые дольщики по-прежнему ждут ключи от своих квартир, которые законно оплачены.