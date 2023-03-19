Жители Тобольского района получат широкий спектр урологической помощи в центральной поликлиники

Фото: Департамент по общественным связям, коммуникациям и молодежной политике Тюменской области

Центр амбулаторной урологической помощи открылся в центральной поликлиники областной больницы №3 в Тобольске. Медицинское учреждение поможет обеспечить квалифицированную помощь пациентам со стороны профильных специалистов.

В частности, врачи выявляют на ранних стадиях онкологические заболевания мочеполовых органов. Также в больницу доставили аппарат ультразвуковой диагностики и эндоскоп.

— С открытием центра амбулаторной урологии значительно улучшилась доступность медицинской помощи для жителей города Тобольска и Тобольского района. Теперь для окончательной установки диагноза пациентам нет необходимости посещать тюменские медучреждения, — рассказал заведующий центром врач-уролог Александр Вакатов.

Новая техника принадлежит последнему поколению и помогает проводить исследование мочевого пузыря сразу шести пациентам в неделю. Медицинское исследование назначают врачи в целях профилактической диагностики. Новое оборудование помогает выявлять полипы, хронический цистит и онкологические патологии.