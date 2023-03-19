В Тюмени 19 марта ударят январские морозы до -20 градусов Цельсия

Так, ночью воскресенья, 19 марта 2023 года, ожидается небольшой снегопад, а в отдельных районах гололедные явления. Фото: Виктория Гаврик

Синоптики представили предварительный прогноз погоды для Тюменской области. Согласно данным метеорологов, в последний день недели, 19 марта, в регионе по ночам будет опускаться температура до -20 градусов Цельсия.

Такие температуры свойственны скорее январю нежели концу марта.

В Тюмени количество осадков в этот день превысит до 1 миллиметра. Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Тюменской области

Так, ночью воскресенья, 19 марта 2023 года, ожидается небольшой снегопад, а в отдельных районах гололедные явления. Ветер подует северный, местами порывы до 17 метров в секунду.

- Метель, похолодание, температура -10...-15 градусов, при прояснении до -20, днем переменная облачность, без существенных осадков, ветер северо-западный, западный 5-10 м/с. температура -1-6 градусов, - говорится в сообщении пресс-службы ГУ МЧС России по Тюменской области.

Добавим, в Тюмени количество осадков в этот день превысит до 1 миллиметра.