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НовостиПроисшествия19 марта 2023 1:05

В Тюмени 19 марта ударят январские морозы до -20 градусов Цельсия

Ветер подует северный, местами порывы до 17 метров в секунду
Серафима Краснова
Так, ночью воскресенья, 19 марта 2023 года, ожидается небольшой снегопад, а в отдельных районах гололедные явления.

Так, ночью воскресенья, 19 марта 2023 года, ожидается небольшой снегопад, а в отдельных районах гололедные явления.

Фото: Виктория Гаврик

Синоптики представили предварительный прогноз погоды для Тюменской области. Согласно данным метеорологов, в последний день недели, 19 марта, в регионе по ночам будет опускаться температура до -20 градусов Цельсия.

Такие температуры свойственны скорее январю нежели концу марта.

В Тюмени количество осадков в этот день превысит до 1 миллиметра.

В Тюмени количество осадков в этот день превысит до 1 миллиметра.

Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Тюменской области

Так, ночью воскресенья, 19 марта 2023 года, ожидается небольшой снегопад, а в отдельных районах гололедные явления. Ветер подует северный, местами порывы до 17 метров в секунду.

- Метель, похолодание, температура -10...-15 градусов, при прояснении до -20, днем переменная облачность, без существенных осадков, ветер северо-западный, западный 5-10 м/с. температура -1-6 градусов, - говорится в сообщении пресс-службы ГУ МЧС России по Тюменской области.

Добавим, в Тюмени количество осадков в этот день превысит до 1 миллиметра.