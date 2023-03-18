В честь годовщины воссоединения Крыма с Россией тюменские активисты организовали акцию

Фото: Из личного архива megatyumen.ru

Тюменские активисты запустили акцию в честь годовщины воссоединения Крыма с Россией.

В оздоровительно-образовательном центре «Серебряный бор» под Тюменью провели акцию, приуроченную к юбилею присоединения Крыма к России. Для участия в акции необходимо было сделать фотографию на фоне какой-нибудь достопримечательности в Крыму, добавить рамку и выложить результат с хештегом #Крымскаявесна в свои соцсети. Участвовать могут все те, кто живет или когда-то бывал там.

– Акция проходит с 18 по 21 марта, так как 18 марта был подписан договор о присоединении Республики Крым к Российской Федерации, а 21 марта договор вступил в силу. Флешмоб рассчитан на то, чтобы как можно больше людей узнали о том, что в России есть такая памятная, праздничная дата – поделилась Александра Апокина, вожатая лагеря.