В Тюменском районе провели спортивную игру для детей «В единстве – сила»

Фото: из личного архива megatyumen.ru

В детском оздоровительном лагере «Ребячья республика», который находится в Тюменском районе, провели спортивную игру «В единстве – сила». Мероприятие приурочили к годовщине воссоединения Крыма с Россией.

Все участники получили эмблемы своих отрядов в 3-ех цветах: красном, синем и белом. Они нарисовали на лицах специальный грим, надели подходящие ленточки и футболки. Ребята соревновались в силе, ловкости, смекалке и скорости и полностью погрузились в день полный веселья с интересными испытаниями и песнями.

– Перед соревнованиями каждый отряд нарисовал плакат на патриотическую тему – с символами и флагом России. Обязательным условием было нанести надпись «В единстве – сила». За фотографии с ним командам давали дополнительные очки. Затем ребята все вместе собирали карту России, состоящую из 10 кусочков, – отметила инструктор по физической культуре Анжелика Яруткина.