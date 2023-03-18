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НовостиОбщество18 марта 2023 15:21

Юным тюменцам рассказали про интернет-безопасность

Подростки поиграли в интеллектуальную онлайн-игру «Кибер-трек»
Виктория Терина
Юных тюменцев научили секретами интернет-безопасности

Юных тюменцев научили секретами интернет-безопасности

Фото: Юлия Кучеренко

Юные тюменцы узнали о секретах интернет-безопасности. Как рассказали в пресс-службе «Областного центра профилактики и реабилитации», провели интеллектуальную онлайн-игру «Кибер-трек» с подростками, проходящими зимнюю смену на профилактическом проекте «Ступени».

Участники разбились на команды и смогли показать свои знания в вопросах, связанных с интернет-безопасностью. Участники прошли задания, которые касаются грамотного пользования «всемирной паутиной». Ребята знают как противодействовать мошенничеству, правильно создавать сложный пароль и грамотно передавать в сети личные данные, а также заполнять профиль пользователя.

Кроме того подростки узнали как решить проблемы со взломом личных аккаунтов, а также изучали риски, связанные с переходом по непроверенным ссылкам. Все полученные знания юные участники проекта «Ступени» смогут применить на практике если столкнутся со сложными ситуациями.