Юным тюменцам рассказали про интернет-безопасность

Юных тюменцев научили секретами интернет-безопасности Фото: Юлия Кучеренко

Юные тюменцы узнали о секретах интернет-безопасности. Как рассказали в пресс-службе «Областного центра профилактики и реабилитации», провели интеллектуальную онлайн-игру «Кибер-трек» с подростками, проходящими зимнюю смену на профилактическом проекте «Ступени».

Участники разбились на команды и смогли показать свои знания в вопросах, связанных с интернет-безопасностью. Участники прошли задания, которые касаются грамотного пользования «всемирной паутиной». Ребята знают как противодействовать мошенничеству, правильно создавать сложный пароль и грамотно передавать в сети личные данные, а также заполнять профиль пользователя.

Кроме того подростки узнали как решить проблемы со взломом личных аккаунтов, а также изучали риски, связанные с переходом по непроверенным ссылкам. Все полученные знания юные участники проекта «Ступени» смогут применить на практике если столкнутся со сложными ситуациями.