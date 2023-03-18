Юные тюменцы представят свои стихи на фестивале поэзии

Фото: Фестиваль "Всемирный день поэзии" Тюмень

Юные тюменцы смогут представить свои стихи на фестивале поэзии. По данным «Вслух.ру», до 22 марта можно подать заявки для участия в конкурсе. Дети и подростки от 4 до 14 лет (всего три возрастных категории) могут прочитать стихи отечественных авторов, а также собственные творения.

При этом произведения не должны содержать политическую, религиозную и другую пропаганду, ненормативную лексику, призывы к национальной и расовой розни. А продолжительность выступления должно составлять около трех минут. Участие в конкурсе бесплатное, а в конце чтецы получат электронные дипломы.

Фестиваль организует ДК «Водник», где и пройдет мероприятие 25 марта. Заявки принимаются по электронный адрес dkvodnikkonkurs@mail.ru, образец можно скачать на официальном паблике Дома культуры. Телефон для справок: 45-93-44.

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