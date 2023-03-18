В Тюмени до середины мая пройдет обработка территорий от клещей Фото: Татьяна Коркина

В Тюмени до середины мая пройдет обработка от клещей. Об этом у энтомолога областного Центра гигиены и эпидемиологии Марины Черных узнало информационное агентство "Тюменская линия".

Активный период акарицидных обработок в Тюмени начнется в мае. В первую очередь обработают места массового отдыха, территории детских садов, школ, медицинских организаций, объектов культуры и спорта, кладбищ, организаций летнего отдыха и оздоровления детей. Эксперт отмечает, что обработку проводят специализированные компании. Энтомологический контроль качества этих работ может провести Центр гигиены и эпидемиологии Тюменской области.

- В 2022 году в городе было обработано около четырех тысяч гектаров. Сюда вошли скверы, зеленые зоны, места пребывания людей. Акарицидные обработки в городе проводят коммерческие фирмы, в том числе и наша организация. За средства бюджета Тюменской области обрабатываются территории летних оздоровительных лагерей, мест спортивных слетов, школ, - отметила Марина Черных.

В областном управлении Роспотребнадзора рассказали, что от клещей в Тюменской области обработают 6 тысяч 500 га общественных территорий.