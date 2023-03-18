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НовостиЗвезды18 марта 2023 11:31

Тюменский инспектор социального центра спела песню в шоу у Малахова

Раиса Кирилкина участвовала в съёмках передачи «Песни от всей души»
Виктория Терина
Фото: Социально-реабилитационный центр "Согласие"

Фото: Социально-реабилитационный центр "Согласие"

Тюменский инспектор социального центра спела на центральном телеканале

Раиса Кирилкина участвовала в съёмках передачи Андрея Малахова «Песни от всей души». Она работает в центре «Согласие» с 2016 года в должности инспектора по охране прав детства и ведёт большую профилактическую работу с ребятами на базе образовательных учреждений Сладковского района. Женщина работает в сфере профилактики преступлений и правонарушений подростков, примирении сторон, участвующих в конфликтах.

По информации СРЦ «Согласие», женщина занимает активную жизненную позицию и является председателем Сладковской РО ВОИ, участвует в культурной жизни района. С мужем Николаем, который уже более 40 лет работает в сфере культуры занимаются музыкальным творчеством. Супруг пишет музыку к песням и аранжирует, записывает видеоклипы, а Раиса является главным исполнителем его произведений.