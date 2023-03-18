Тюменские школьники поучаствуют в онлайн-конкурсе патриотической песни

Фото: АНО ОСООЦ «Витязь».

Школьники Тюмени примут участие в онлайн-конкурсе патриотической песни. Онлайн-конкурс «Родная песня стартует 19 марта. Об этом рассказали организаторы мероприятия АНО ОСООЦ «Витязь».

- Конкурс приурочен к важному событию – «Крымской весне». Он направлен на формирование нравственных основ, патриотического мировоззрения и гражданской позиции детей. В нем могут участвовать школьники от 7 до 17 лет. Нужно исполнить песню и записать ее на видео. Затем отправить на почту нашего детского центра «Витязь» kids72@mail.ru с пометкой: «Конкурс. Песня»», – рассказала замдиректора центра Светлана Ермакова.

Организаторы сообщили, что такой конкурс они проводят впервые. Сначала педагоги будут просматривать все присланные видео и выбирать лучшие из них, а затем отобранные ролики разместят в официальной группе детского центра «ВКонтакте». Подписчики проголосуют за понравившуюся песню, итоги конкурса подведут 28 марта. Все участники получат дипломы, а победитель интернет-голосования – специальный приз.