Самолету, летевшему в Тюмень, пришлось экстренно сесть в Братске из-за больного пассажира Фото: Юлия Кучеренко

Самолету, летевшему в Тюмень, пришлось экстренно сесть в Братске из-за экстренной ситуации на борту. Этот рейс совершал полет из Талакана в Тюмень и ушел на запасной аэродром из-за пассажира, который потерял сознание. Об этом сообщает telegram-канал Aviaincident.

- 17.03.2023 09.55 (мск) зона ответственности Красноярского РЦ ЕС ОрВД. При выполнении полета ВС по маршруту, КВС доложил об уходе на запасной аэродром Братск по причине больного на борту (потеря сознания). Самолет В-737-800, рег/RА-73004, рейс GZP294 Талакан – Тюмень (Рощино) - говорится в сообщении.

Известно, что самолет совершил благополучную посадку в 10:19.

Напомним, ранее мы писали о том, что самолет из Новосибирска не смог вылететь в Нижневартовск из-за технических неполадок.