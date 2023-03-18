Студент из Тюмени коллекционирует редкие виды пауков

Фото: Елизавета Вильямова/megatyumen.ru

Тюменец коллекционирует редкие виды пауков. Андрей учится в университете и все свободное время посвящает содержанию пауков-птицеедов и наблюдению за их поведением.

Он начал держать их дома полтора года назад. До этого он увлекался менее экзотическими, но не менее интересными насекомыми – муравьями, но наблюдение за этими насекомыми наскучило и ему захотелось более крупных и, возможно, более опасных насекомых.

– Пауки все-таки больше, ярче и красивей, и они более загадочные насекомые. Мне нравилось фотографировать насекомых и читать научно-популярные статьи про членистоногих, поэтому интерес к паукам был у меня неслучайным - рассказал о своем увлечении молодой человек.

Сейчас в террариумах у Андрея живут от 20 до 25 пауков-птицеедов. Среди них есть как большие виды – до 9 см, так и маленькие – карликовые, размером около 3-4 см. Причем, даже у 9-сантиметрового питомца с учетом размаха лап общая длина может доходить до 15-18 см.

«Тюменская область сегодня» выяснила у тюменца, что это увлечение не совсем безопасное. Все пауки опасны для человека, потому что имеют яд. Поэтому коллекционер не берет на руки своих питомцев, разве что если только совсем маленьких. Кстати, на содержание одного паука даже с учетом изменения условий Андрей тратит от 50 до 100 рублей в месяц, но если таких больше 20, то затраты возрастают, хотя и все равно не кажутся большими. Затраты молодой человек компенсирует через обмен и передачу молодых пауков другим коллекционерам.