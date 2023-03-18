В Тюмени организаторы маркета современного искусства «Артчоус» получили грант

Фото: "Контора пароходства"

Команда единственного в Тюмени маркета современного искусства «Артчоус» выиграла 640 тысяч рублей от Фонда культурных инициатив.

Мегатюмень пишет, что организаторы маркета получили поддержку, которая позволит впервые провести событие летом на уличной площадке у «Конторы пароходства». В проекте несколько площадок: рынок с товарами от тюменских создателей, зона для образовательных событий с участием экспертов в области искусства, место для отдыха с концертами и диджей-сетами.

- Запрос проводить событие два раза в год был от художников и посетителей проекта. Мы думаем, что летом получится сделать «Артчоус» еще масштабнее и привлечь широкую аудиторию, потому что на набережной в теплый сезон большой поток людей. Кроме того, уже знакомый тюменцам зимний маркет в этом году тоже состоится – он традиционно пройдет в декабре в «Конторе пароходства», - рассказал куратор проекта Александра Жернова.

«Артчоус» проводит команда мультицентра «Контора пароходства», его участниками могут стать художники из России, которые пройдут кураторский отбор. За три года в участниками проекта стали 90 художников, работы которых тюменцы купили почти на 600 тысяч рублей.

Грант команда выиграла вместе с Тюменским областным фондом развития муниципальных образований: он окажет юридическую поддержку, а «Контора пароходства» - техническую и информационную.