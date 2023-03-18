Тюменская театральная лаборатория покажет эскизы о счастье

Фото: архив "Театральный Квартирник"

20 марта в 19:00 в молодежном театральном центре «Космос» пройдет показ эскизов от команды домашней театральной лаборатории «Театральный квартирник». Три коллектива покажут основы для будущих спектаклей. Событие открытое, но необходима регистрация.

Показ пройдет в декорациях обычной российской квартиры. В каждой отдельной «комнате» покажут разные эскизы. Все они посвящены одной теме — «Мир = Счастье». В набросках участники порассуждают, как повседневные мелочи окружающей обстановки влияют на чувства и состояние человека.

- Я рассуждал о «квартирнике» и сразу представлял показ, как что-то маленькое и домашнее. К тому же, один петербуржец поставил спектакль прямо в своих апартаментах - чтобы привлечь внимание и найти потенциальных покупателей. Два этих факта и привели меня к этой идее, - поделился Артем Адутов, организатор Домашней театральной лаборатории.

В итоговом показе поучаствуют: творческая артель «Зеленый свет» под руководством Артема Адутова; театральное объединение «Друг другу» во главе с Галиной Паращак и студия «Слушающие тишину» с лидером сообщества Вероникой Проворотовой.