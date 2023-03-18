Фото: библиотека Сладковского района Тюменской областной научной библиотеки им. Д.И. Менделеева

Тюменцам предлагают стать кукловодами и сыграть в краеведческую игру на семейной субботе в библиотеке Менделеева. Об этом сообщает информационное агентство «Тюменская линия».

Участие в увлекательном мероприятии могут принять тюменские ребята и их родители. Встреча, посвященная всемирному дню театра и неделе детской и юношеской книги, пройдет в студии досуга «Семья+» 25 марта в 13 часов. Вход свободный без предварительной записи.

Культорганизатор учреждения Мария Белоус сообщила, что гостей встретят клоуны и проведут для них интерактив, на котором каждый попробует смоделировать фигуры из специальных воздушных шаров для твистинга. А затем участники окунутся в удивительный мир театра на мастер-классе от актера и режиссера Тюменского театра кукол Антона Нестеренко. Гости узнают об особенностях работы актеров кукольного театра, разучат гимнастику для рук, а также попробуют себя в качестве кукловодов, управляя настоящими театральными куклами.

Мария Белоус отметила, что следующая встреча пройдет в апреле, а всего проект рассчитан на год, по одной встрече последнюю субботу каждого месяца, помимо летних каникул.