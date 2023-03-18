Тюменцев научили утилизировать пищевые отходы

Фото: архив КП-Тюмень

Эксперты рассказали, как утилизировать пищевые отходы. Этой информацией поделились tmn.aif.ru со ссылкой на пресс-службу кафедры жилищно-коммунального хозяйства Тюменского индустриального университета.

По мнению экспертов, самым простым способом избавиться от пищевых остатков является компостирование, но в городских условиях это сделать нереально. Поэтому существуют специальные устройства – диспоузеры, которые позволяют измельчитель пищевых отходов

- Диспоузер – измельчитель пищевых отходов, который устанавливают прямо в раковине. Его наличие на кухне – это удобно, так как нет необходимости вынимать из слива остатки пищи. Как мы знаем, это не всегда приятно. Также благодаря ему остатки пищи утилизируются, что снижает вероятность возникновения неприятного запаха в квартире, – рассказали специалисты.

При этом важно учитывать протяженность горизонтального участка и диаметр канализационной трубы, в которую планируется подключение. Это нужно, чтобы исключить риск засора.

В пресс-службе кафедры подчеркнули, что от этого приспособления меньше проблем, чем от влажных салфеток, выброшенных в канализацию.