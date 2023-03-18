В тюменской больнице появился новейший стоматологический аппарат Фото: Татьяна Коркина

Новый стоматологический визиограф появился в тюменской Областной больнице №19. С помощью современного диагностического аппарата можно будет проводить обследование пациента во время лечения, непосредственно в стоматологическом кресле.

Стоматолог с высокой точностью обнаружит мельчайшие дентальные патологии, так как аппарат преобразует рентгеновское излучение в цифровые снимки и передает их на монитор компьютера в кабинете врача.

- Датчик прикладывается к больному зубу и, с помощью рентгенологического аппарата, делается снимок, который выводится на экран компьютера. На монитор выводится большое, чёткое, контрастное, информативное изображение, что делает обследование более качественным. Большой плюс, что врач видит и может оценить состояние ротовой полости практически в реальном времени. Доза облучения при этом как для пациента, так и для врача в 10 раз меньше, чем при использовании обычного рентген-аппарата - объяснили в ОБ №19

Кроме того, оцифрованный снимок можно мгновенно получить, хранить, пересылать и быть доступным в любое удобное время для удалённых консультации с коллегами и т.д.

- Рентген-аппарат с радиовизиографом – это крайне необходимое оборудование в стоматологии. Зуб часто можно сохранить и качественно вылечить только при наличии его рентген снимка, когда врач видит, насколько он разрушен или поврежден. Благодаря качественному изображению можно быстро установить диагноз и своевременно начать лечение зубов, - отмечает заведующая стоматологическим отделением ОБ №19, стоматолог-терапевт Марина Верхогляд.

Пока новое оборудование настраивают, но уже скоро можно применять его в работе.