В центре Тюмени семья из ХМАО пострадала в ДТП: травмы получала мама и двое детей

Водитель из ХМАО устроил ДТП в центре Тюмени Фото: Пресс-служба Госавтоинспекции по Тюменской области

Двое детей стали участниками ДТП в Тюмени. К счастью, серьезных травм они не получили, но в больнице всё-таки побывали.

По информации областной Госавтоинспекции, на перекрестке улиц Комсомольской и Свердлова столкнулись «Тойота» и «Ситроен». Как уточнили в ведомстве, 35-летний водитель японского автомобиля проехал перекресток на красный сигнал светофора. Им оказался житель ХМАО, он пояснил автоинспекторам, что сам не понял, как не заметил красный сигнал светофора.

Северяне возвращались из аквапарка, пятилетнего мальчика и двухлетнюю девочку увезли в больницу Фото: Пресс-служба Госавтоинспекции по Тюменской области

Семья их ХМАО приехала в Тюмень на выходные для отдыха, а в этот вечер возвращались из аквапарка, но вместо счастливого завершения вечера в больницу направлены двое детей: 5-летний мальчик и 2-летняя девочка. Дети и их мама получили легкие травмы.