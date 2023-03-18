В Тюменской области изменились цены на рынке платных услуг Фото: Юлия Кучеренко

В Тюменской области изменились цены на рынке платных услуг. По итогам 2022 года объем платных услуг в Тюменской области составил 143 млрд 602,8 млн рублей. Об этом рассказал «Вслух.ру» со ссылкой на оперативные данные Тюменьстата.

В январе 2023 года жители Тюменской области отдали за платные услуги 12 млрд 802,3 млн рублей. Это больше, чем в декабре, показавшем максимум 2022 года (12 млрд 780,3 млн рублей), и значительно выше оборота прошлого января (11 млрд 519,7 млн рублей).

Тюменская область занимает лидирующие позиции по этим показателям в Уральском федеральном округе. По темпам за год регион уступает лишь Челябинской области, а также в плюсе оказалась Курганская область. Если сравнивать с декабрем, немногим выше значение в ХМАО. А в других субъектах, по данным Росстата, наблюдалось снижение.

За год в Тюменской области значительно подорожали услуги зарубежного туризма (на 58%). Медицинские услуги также прибавили в цене на 13,1%. Свыше 12% выросли услуги в сфере культуры (на 12,7%) и ЖКУ, включая аренду квартир (12,5%), более 11% - телекоммуникационные (на 11,3%) и бытовые (на 11%).

Услуги правового характера показали рост в стоимости на 7,3%, а образование подорожало на 3,8%. Практически на прежнем уровне остались пассажирские перевозки (прирост на 0,2%).