В Тюмени 18 марта ожидается сильный ветер и потепление до +5 градусов Фото: Юлия Кучеренко

В Тюмени 18 марта ожидается переменная облачность, в Уватском районе небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя. На остальной территории ожидается преимущественно без осадков, ветер юго-западный 8-13 м/с. Днем по всей территории будет идти мокрый снег, дождь, а в отдельных районах возможно отложение мокрого снега, ветер юго-западный с переходом на северо-западный 8-13 м/с, местами порывы до 18 м/с.

Температура воздуха ночью -0... -5 градусов, днем воздух прогреется до +0...+5, к концу дня в северных и западных районах ожидается похолодание.

Подробный прогноз можно посмотреть в инфографике МЧС.