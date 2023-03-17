В Тюмени прогнозируют сильный ветер и мокрый снег с дождем Фото: Юлия Кучеренко

В Тюмени 18 марта обещают мокрый снег с дождем и сильный ветер. МЧС России по Тюменской области предупредило тюменцев о том, что прогнозируемая на завтра погода может помешать провести выходной день по запланированному сценарию.

– По прогнозам синоптиков, 18 марта на юге Тюменской области ожидаются осадки в виде мокрого снега и дождя, в отдельных районах отложение мокрого снега, ветер 8 – 13 м/с, местами порывы до 18 м/с, – рассказали в МЧС.

Спасатели просят граждан быть предельно аккуратными и бдительными. Такие погодные условия, в частности осадки в виде снега, могут стать причинами ДТП и привести к неисправности транспортных средств, а также к нарушением правил дорожного движения водителями и пешеходами.