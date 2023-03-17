В Тобольске на совете законодателей трех субъектов обсудили актуальные вопросы

Фото: официальный сайт полномочного президента РФ по УрФО

В Тобольске прошло заседание совета законодателей Тюменской области. В мероприятии принял участие спикер Тюменской облдумы Фуат Сайфитдинов, а также председатели законодательных органов других субъектов. К участникам заседания обратился полпред президента России в Уральском федеральном округе Владимир Якушев.

– Очень важно, что в сегодняшней встрече принимают участие не только законодатели Тюменской области, Югры и Ямала, но и главы представительных органов государственной власти Уральского федерального округа. Уверен, такое общение будет способствовать укреплению межпарламентского сотрудничества, – отметил Владимир Якушев.

Также парламентарии обсудили социально-экономическое развитие регионов в условиях спецоперации и западного давления санкций. Кроме того, глава Тюменской облдумы Фуат Сайфитдинов сделал акцент на мерах поддержки региональной экономики. Депутат проинформировал коллег о комплексе принятых стабилизационных мероприятий для нивелирования негативного давления на экономику Тюменской области.

Согласно докладу, представленному парламентарием, число средних и малых предпринимателей в регионе превысили допандемийный уровень.

– Показатели безработицы остаются на минимальных значениях. За прошедший год в экономику Тюменской области инвестировано в полтора раза больше, чем в 2021 году. Более половины от суммы инвестиций направлено в промышленное производство, – уточнил Сайфитдинов.

Отметим, что в Тюменской области строительная отрасль также набирает обороты. В прошлом году показатель ввода жилья составил 2 миллиона квадратных метров.