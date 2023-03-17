Нефтепроводчики подарили тюменскому музею рассекреченный документ

Фонды музейного комплекса им. И.Я. Словцова пополнились уникальным экспонатом – рассекреченным документом. Фото: АО «Транснефть – Сибирь»

Фонды Музейного комплекса им. И. Я. Словцова пополнились уникальным экспонатом – рассекреченным документом, коим является фрагмент записки секретаря Тюменского областного комитета КПСС Бориса Щербины генеральному секретарю ЦК КПСС Леониду Брежневу о создании крупной базы нефтяной промышленности. Ее передало руководство ПАО «Транснефть» в год 30-летия компании.

Ранее документ хранился в Российском государственном архиве новейшей истории. Компания длительное время работает с госархивом, в результате этого взаимодействия был найден данный документ.

– Мы бережно относимся к сохранению исторической памяти. Передача такого документа для нас – это важный шаг в сохранении и распространении подлинных исторических сведений, – отметил генеральный директор АО «Транснефть-Сибирь» Рустэм Исламов.

Новый музейный экспонат дополнит выставочный проект. Фото: АО «Транснефть – Сибирь»

Записка, которая была направлена 24 сентября 1973 года, включает в себя следующие сведения: «За счет Западно-Сибирского региона страна могла бы существенно ускорить развитие нефтяной промышленности, за два-три года можно довести ежегодные приросты добычи до 30 – 35 млн тонн. Это позволило бы добывать здесь в 1975 году не менее 140 миллионов, а в 1980 году – 300 – 330 миллионов тонн». Также из нее следует, что «выявленные запасы нефти оцениваются в 9 млрд тонн». Кстати, этот документ хранился в Российском государственном архиве целых полвека под грифом «совершенно секретно»!

– Записка Бориса Щербины вмещает в себя всю эпохальность событий, происходивших как в стране, так и в нашем регионе. Это очень ценный подарок, раскрывающий масштаб личности нашего земляка, – отметил и. о. генерального директора Тюменского музейно-просветительского объединения Иван Панасенко.

Новый музейный экспонат дополнит выставочный проект. В настоящее время в Музее им. И. Я. Словцова проходит интерактивная выставка «Вызов», она посвящена освоению недр в Тюменской области.