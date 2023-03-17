Губернатор Тюменской области Александр Моор утвердил максимальную долю расходов на жилье и ЖКХ

На эти цели власти выделили около 524 миллионов рублей. Фото: Татьяна Коркина

В Тюменской области губернатор Александр Моор подписал документ, в рамках которого семьи, чьи расходы на оплату ЖКХ превышают 20% дохода, получат региональную поддержку. Постановление главы региона будет действовать весь 2023 год.

В документе говорится, что семьи имеют право на получение субсидии.

«Согласно региональному стандарту, доля расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в совокупном доходе семьи не должна превышать 20%. Семьи, у которых этот показатель выше, имеют право на получение субсидии из регионального бюджета», – говорится в сообщении информационного центра правительства Тюменской области.

На эти цели власти выделили около 524 миллионов рублей. Напомним, что в Тюменской области тарифы на услуги ЖКХ выросли за год в среднем на 15%. Расходы на отопление, водоснабжение и электроэнергию тюменцев увеличились от 1000 до 2000 рублей.