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НовостиОбщество17 марта 2023 9:19

Губернатор Тюменской области Александр Моор утвердил максимальную долю расходов на жилье и ЖКХ

На эти цели власти выделили около 524 миллионов рублей
Серафима Краснова
На эти цели власти выделили около 524 миллионов рублей.

На эти цели власти выделили около 524 миллионов рублей.

Фото: Татьяна Коркина

В Тюменской области губернатор Александр Моор подписал документ, в рамках которого семьи, чьи расходы на оплату ЖКХ превышают 20% дохода, получат региональную поддержку. Постановление главы региона будет действовать весь 2023 год.

В документе говорится, что семьи имеют право на получение субсидии.

«Согласно региональному стандарту, доля расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в совокупном доходе семьи не должна превышать 20%. Семьи, у которых этот показатель выше, имеют право на получение субсидии из регионального бюджета», – говорится в сообщении информационного центра правительства Тюменской области.

На эти цели власти выделили около 524 миллионов рублей. Напомним, что в Тюменской области тарифы на услуги ЖКХ выросли за год в среднем на 15%. Расходы на отопление, водоснабжение и электроэнергию тюменцев увеличились от 1000 до 2000 рублей.