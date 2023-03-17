Студенты тюменских техникумов и колледжей 18 марта посоревнуются в военных и спортивных дисциплинах

В числе испытаний — преодоление препятствий, перевод иностранного текста и движение по азимутам Фото: Информационный центр правительства Тюменской области

Студенты техникумов и колледжей в Тюмени посоревнуются в военных и спортивных дисциплинах. Об этом сообщили в информационном центре правительства по Тюменской области. Игра с элементами квеста «Штурм. Метелица» состоится на базе ТВВИКУ, на озере Андреевском, в субботу, 18 марта.

Почти 13 команд примут участие в соревнованиях. В частности, студенты испытают свои силы в переводе иностранного текста, движении по азимутам и стрельбе из разных типов оружия.

«Вход свободный. Участников и зрителей угостят армейской кашей. Они смогут осмотреть выставку боевого оружия», – говорится в сообщении информационного центра правительства по Тюменской области.

Организаторами мероприятия являются тюменский совет ветеранов войны и правоохранительные органы.