Сотрудники ГИБДД поймали 39-летнего мужчину, который «играл в шашки» на дороге в Тюмени

Выяснилось, что водителю 39 лет, правоохранительные органы составили на нарушителя протокол. Фото: Пресс-служба Госавтоинспекции по Тюменской области

Активисты оказали помощь сотрудникам ГИБДД в поимке жителя Тюмени, который совершил опасный обгон на пешеходном переходе. Об этом сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции по Тюменской области.

– Неравнодушные тюменцы помогли инспекторам полка ДПС привлечь к административной ответственности тюменца, совершившего опасный обгон на пешеходном переходе. Видео нарушения размещено в социальных сетях, – сообщили в региональном УГИБДД.

Выяснилось, что водителю 39 лет, правоохранительные органы составили на нарушителя протокол за выезд на встречную полосу движения. Ему назначен штраф.