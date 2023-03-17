Тюмень
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тюмень
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Тюмень
+11°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество17 марта 2023 7:57

Тюменские следователи занялись делом ветерана боевых действий в Афганистане, которому не дают льготное жилье больше 30 лет

Сейчас силовики проводят проверку по обстоятельствам
Серафима Краснова
После проверки следователи примут исчерпывающие меры по защите и восстановлению прав участника боевых действий

После проверки следователи примут исчерпывающие меры по защите и восстановлению прав участника боевых действий

Фото: Татьяна Коркина

Следователи заинтересовались информацией, которая появилась в СМИ, о том, что ветерану Афганистана больше 30 лет не предоставляют льготное жилье. Детали озвучили в пресс-службе Следственного комитета по Тюменской области. Сейчас силовики проводят проверку по обстоятельствам, изложенным журналистами.

– Из информационного сообщения следует, что ветерану боевых действий в Афганистане из Тюмени 33 года не предоставляют льготное жилье, – отметили в пресс-службе Следственного комитета по Тюменской области.

После проверки следователи примут исчерпывающие меры по защите и восстановлению прав участника боевых действий.