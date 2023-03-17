Родители учеников тюменской школы № 94 опровергли слова чиновников о благополучии в школе после проверки

4 апреля состоится еще одна встреча родителей и коллектива.
Фото: Татьяна Коркина
Школа № 94 прославилась скандалом с родителями, чьи дети туда ходят. Тюменцы были недовольны грязью и состоянием образовательного учреждения. По словам родителей, туалеты школы оказались забиты бумагой, а состав учителей постоянно менялся.
Власти отреагировали на ситуацию в школе. С понедельника в образовательном учреждении идет проверка. В департаменте образования Тюмени подтвердили нарушения, а также вынудили руководство школы вызвать клининговую службу. Видеозапись с комментарием главы местного департамента Ольги Трениной разместили на телеканале ТОК.
Родители оказались недовольны и этим, они уверены, что их держат за дураков.
«В нашей школе у педагогов нет такой опоры и поддержки от директора! Еще и, наоборот, прилетит дополнительно! Это разве нормально? Почему тогда удивляемся разгулу хулиганства среди детей?» – пишет одна из родительниц.
Поддержали недовольную и другие, заявив, что беспорядок в образовательных учреждениях бывает всегда.
Напомним, 4 апреля состоится еще одна встреча родителей и педагогического коллектива.