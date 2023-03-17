На водителя молочной компании «Золотые луга» рухнул автомобиль с высоты домкрата

Автомобилиста доставили в ишимскую больницу Фото: Татьяна Коркина

Несчастный случай произошел с водителем компании ООО «Золотые луга» в Тюмени. В конце февраля 2023 года около 10 утра он ехал на машине «Валдай» от склада готовой продукции отдела продаж в Ишиме до села Викулово для развоза молочных товаров.

«В трех километрах от города Ишима произошла поломка транспортного средства. Водитель сообщил о случившемся менеджеру по транспортной логистике. Произвел постановку автомобиля на домкрат, попытался снять заднее правое колесо автомобиля. В момент, когда водитель и слесарь нашли причину поломки, автомобиль сорвался с домкрата и упал на водителя, который находился под транспортным средством», – говорится в сообщении пресс-службы Гострудинспекции по Тюменской области.

Автомобилиста доставили в ишимскую больницу. Мужчина получил переломы нижней части туловища, а также травматический шок. Специалисты выяснили, что причиной трагедии стала неудовлетворительная организация производства работ. Кроме того, сотрудник не проходил комиссию некоторых врачей.

Руководителя компании привлекут к ответственности за нарушения.