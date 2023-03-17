Короткое замыкание стало причиной пожара в отечественном внедорожнике на трассе Тюмень - ХМАО

На 16-м км федеральной трассы Тюмень-Ханты-Мансийск произошел пожар в отечественном внедорожнике. Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Тюменской области

Накануне, 16 марта, спасатели тушили пожар на федеральной трассе Тюмень - Ханты-Мансийск. Возгорание случилось в 11 часов, отечественный внедорожник охватило огнем полностью.

- Спустя девять минут на место происшествия прибыли два отделения 67-й пожарно-спасательной части. Автомобиль был полностью охвачен огнем, - говорится в сообщении пресс-службы ГУ МЧС России по Тюменской области.

За три минуты спасатели устранили пожар. В огне никто не пострадал, уточнили в ведомстве. По данным МЧС, возгорание произошло из-за короткого замыкания.