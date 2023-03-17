Сочи стал самым любимым курортом тюменских туристов для отдыха летом и на майские-2023

Больше 50% поисковых запросов со стороны тюменцев приходится на Сочи Фото: Татьяна Коркина

Внутренний туризм в России продолжает набирать обороты в 2023 году. Согласно данным канала «Хочу в отпуск», самым топовым направлением для летних авиаперелетов из Тюмени стали Сочи и Анапа. К сожалению, согласно данным некоторых туроператоров, цены по этим направлениям вырастут.

На сегодняшний день больше 50% поисковых запросов со стороны тюменцев приходится на Сочи. Средняя стоимость такой поездки составляет около 12 тысяч рублей на человека. Часть жителей хотели бы посетить Санкт-Петербург, куда можно скататься за 5 тысяч рублей, а также Минеральные Воды и Москву. Билет в этом направлении можно приобрести по цене от 4 до 5 тысяч рублей в одну сторону.

Добавим, что на майские праздники и продолжительные выходные тюменцы собрались в Сочи и Санкт-Петербург, также популярностью пользуются Москва и Казань.