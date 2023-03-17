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НовостиОбщество17 марта 2023 4:27

На ремонт 1 250 километров коммунальных сетей в УрФО власти выделят около 10,8 млрд рублей

Программа рассчитана на четыре года
Серафима Краснова
Полпред УрФО Владимир Якушев отметил, что после ремонтных работ качество коммунальных услуг вырастет.

Полпред УрФО Владимир Якушев отметил, что после ремонтных работ качество коммунальных услуг вырастет.

Фото: Татьяна Коркина

В регионах УрФО приступили к реализации новой федеральной программы по модернизации коммунальной инфраструктуры, которая стартовала в России в 2023 году. В частности, планируется модернизировать 18 объектов и поменять больше 60 километров инженерных сетей.

По мнению экспертов, это поможет снизить уровень аварийности на коммунальных объектах на 12%. Программа рассчитана на четыре года. В субъектах Уральского федерального округа специалисты заменят более 1 250 километров коммунальных сетей.

Полпред президента в УрФО Владимир Якушев отметил, что после ремонтных работ качество коммунальных услуг вырастет. На модернизацию ЖКХ из федерального бюджета власти выделят около 10,8 миллиарда рублей.