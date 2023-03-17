На ремонт 1 250 километров коммунальных сетей в УрФО власти выделят около 10,8 млрд рублей

Полпред УрФО Владимир Якушев отметил, что после ремонтных работ качество коммунальных услуг вырастет. Фото: Татьяна Коркина

В регионах УрФО приступили к реализации новой федеральной программы по модернизации коммунальной инфраструктуры, которая стартовала в России в 2023 году. В частности, планируется модернизировать 18 объектов и поменять больше 60 километров инженерных сетей.

По мнению экспертов, это поможет снизить уровень аварийности на коммунальных объектах на 12%. Программа рассчитана на четыре года. В субъектах Уральского федерального округа специалисты заменят более 1 250 километров коммунальных сетей.

Полпред президента в УрФО Владимир Якушев отметил, что после ремонтных работ качество коммунальных услуг вырастет. На модернизацию ЖКХ из федерального бюджета власти выделят около 10,8 миллиарда рублей.