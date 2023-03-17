Тюмень
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тюмень
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Тюмень
+3°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество17 марта 2023 4:11

Светофоры внезапно выключатся 17 марта на перекрестках улицы Дружбы в Тюмени

Тюменских автомобилистов просят проявить внимательность на дорогах
Серафима Краснова
К 17:00 дорожные объекты возобновят работу.

К 17:00 дорожные объекты возобновят работу.

Фото: Татьяна Коркина

В Тюмени на два часа выключат два светофора на главных перекрестках города. Об этом сообщили на официальном сайте «Тюменский транспорт». Дорожные объекты перестанут работать на улицах Профсоюзная – Дружбы, а также на пересечении Дружбы и Ватутина.

Светофоры выключатся в 13 часов дня. К 17.00 дорожные объекты возобновят работу.

Тюменских автомобилистов просят проявить внимательность на дорогах и следовать установленным дорожным знакам.