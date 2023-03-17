Светофоры внезапно выключатся 17 марта на перекрестках улицы Дружбы в Тюмени

К 17:00 дорожные объекты возобновят работу. Фото: Татьяна Коркина

В Тюмени на два часа выключат два светофора на главных перекрестках города. Об этом сообщили на официальном сайте «Тюменский транспорт». Дорожные объекты перестанут работать на улицах Профсоюзная – Дружбы, а также на пересечении Дружбы и Ватутина.

Светофоры выключатся в 13 часов дня. К 17.00 дорожные объекты возобновят работу.

Тюменских автомобилистов просят проявить внимательность на дорогах и следовать установленным дорожным знакам.