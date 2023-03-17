Тюмень
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тюмень
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Тюмень
-1°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия17 марта 2023 1:04

В Тюмени и области 17 марта потеплеет до +8 градусов, а небо закроют облака

Теплый антициклон двинется на юг региона
Серафима Краснова
Днем преимущественно без осадков. Ветер юго-западный, западный 5-10 м/с

Днем преимущественно без осадков. Ветер юго-западный, западный 5-10 м/с

Фото: Виктория Гаврик

Мощное потепление ждет тюменцев в последний рабочий день недели. Столбики термометров поднимутся до +8 градусов Цельсия. Согласно прогнозу синоптиков, небо в этот день закроется облаками.

«Переменная облачность. Ночью местами небольшой снег. Ветер юго-западный, западный, 5 – 10 м/с. Температура воздуха -2...-7 градусов. Днем преимущественно без осадков. Ветер юго-западный, западный, 5 – 10 м/с. Температура воздуха +3...+8 градусов», – говорится в прогнозе сотрудников ГУ МЧС России по Тюменской области.

В Тюменской области местами потеплеет до +8 градусов

В Тюменской области местами потеплеет до +8 градусов

Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Тюменской области

Теплый антициклон двинется на юг региона. Примечательно, что уже завтра, 18 марта 2023 года, в Тюмени пойдет дождь. Он будет заливать город весь день. По данным метеорологов, за сутки в Тюмени выпадет до 2 миллиметров осадков.