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НовостиОбщество16 марта 2023 11:26

Жительница Тюмени Анна Румак продает место на теле для рекламной татуировки за 120 000 рублей и услуги собутыльника

Изображение не должно превышать больше шести сантиметров
Серафима Краснова
Весь процесс съемки девушка снимет на камеру

Весь процесс съемки девушка снимет на камеру

Фото: Татьяна Коркина

Популярная блогерша из Тюмени Анна Румак открыла интересный аукцион на своей странице в социальной сети «ВКонтакте». Дива захотела продать своим фанатам место на теле за 120 тысяч рублей для рекламы.

Представить продукцию или услуги тюменка предлагает с помощью татуировки. Однако изображение не должно превышать больше шести сантиметров, а представлять на теле марку или бренда известная тюменка планирует с помощью логотипа, также она может набить QR-код.

Весь процесс съемки девушка снимет на камеру. Блогер предлагает даже сделать тату в рассрочку. Еще дива продает услугу «собутыльница» подписчикам за 3 тысячи рублей.