Число заболевших коронавирусом в Тюменской области выросло на 398 человек Фото: Татьяна Коркина

По информации оперативного штаба Тюменской области, на 16 марта 2023 года зарегистрировано 398 новых случаев заболевания. Всего с начала пандемии выявлено 268 048 случаев коронавируса. За сутки выздоровели 223 человека, за весь период вылечились 260 808 человек.

Из общего числа заболевших заболели 65 детей, 1 пациент находится на ИВЛ. Под медицинским наблюдением остаются 2 822 человека.

На сегодня в России зафиксировано 22 454 933 случая заражения COVID-19. Погибли 396 696 человек, а вылечились 21 806 101 человек. За сутки, по данным на 16 марта 2023 года, в стране количество госпитализаций составило 1 403 и снизилось в сравнении с предшествующими сутками на 17%. Увеличение числа госпитализаций отмечено в 30 регионах. Выздоровели за сутки 11 360 человек, а всего за день выявлено 13 009 новых случаев. За сутки скончались 38 человек.