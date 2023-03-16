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НовостиОбщество16 марта 2023 10:06

Бойцов подразделения «Тобол» отметили первыми государственными наградами

Они получили награды за выполнение боевых задач в зоне специальной военной операции
Виктория Терина
Бойцов подразделения «Тобол» отметили первыми государственными наградами

Бойцов подразделения «Тобол» отметили первыми государственными наградами

Фото: Личная страница губернатора Тюменской области Александра Моора в соцсети

Бойцам из именного подразделения «Тобол» вручили первые государственные награды за выполнение боевых задач в зоне специальной военной операции. Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор Тюменской области Александр Моор.

Церемония награждения проходила в полевых условиях. Бойцам вручили медали «За отвагу», медали Жукова и Суворова. Тюменские бойцы отмечены за разминирование на переднем крае, за выполнение проходов в минных заграждениях противника. Кроме того, одна медаль – за рационализаторское предложение, в частности за разработку установки дистанционного минирования.

Бойцов подразделения «Тобол» отметили первыми государственными наградами

Бойцов подразделения «Тобол» отметили первыми государственными наградами

Фото: Личная страница губернатора Тюменской области Александра Моора в соцсети

– Наши бойцы не только отлично выполняют боевые задачи, но и со свойственной сибирякам смекалкой внедряют новые технологии ведения боя. Горжусь земляками и поздравляю с боевыми наградами! – отметил Александр Моор.