В Тюмени остановили снос проблемного долгостроя на Герцена – Камышинской из-за срыва сроков

В Тюмени остановили снос проблемного долгостроя на Герцена — Камышинской Фото: Виктория Гаврик

Департамент земельных отношений и градостроительства администрации города Тюмени в марте 2023 года подписал договор с компанией ООО «Град строй» на выполнение работ по сносу самовольной постройки, расположенной в пределах улиц Герцена и Камышинской.

– В настоящее время ООО «Град строй» ведутся организационные мероприятия, предшествующие началу строительных работ (формирование рабочих бригад, назначение ответственных лиц по направлениям деятельности, изучение проектной документации на снос, рассмотрение вопроса необходимости корректировки проектной документации), – рассказали в пресс-службе администрации города.

Ликвидировать самовольную постройку подрядчик сможет только в середине апреля 2023 года.

Напомним, раньше мэрия заключила контракт с другой компанией, но договор оказался расторгнут из-за нарушения сроков выполнения контракта. Проблемный долгострой должны были снести в мае 2023 года, заявили в пресс-службе администрации города Тюмени.