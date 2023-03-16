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НовостиОбщество16 марта 2023 9:01

Власти после двухлетних торгов продали исторический 120-летний особняк Селеверстова-Брандта за 16,6 млн рублей

За два года 120-летний особняк подешевел на 9 миллионов рублей
Серафима Краснова
Фото: c cайта 2ГИС

Фото: c cайта 2ГИС

Власти в Тюмени после двухлетних торгов отдали здание Селеверстова-Брандта за 16,6 миллиона рублей. Дом расположен на улице Комсомольская. Результаты торгов стали известны в четверг, 16 марта 2023 года, их опубликовали на сервисе «Торги».

В документации говорится, что дом передали компании «Сиб-Энерго». Интересно, что за 24 месяца 120-летний особняк подешевел на 9 миллионов рублей. Изначально дом выставили на продажу за 20 миллионов рублей.

Напомним, площадь здания составляет больше 745 квадратов. Разрешена только реставрация дома, чтобы сохранить объект культурного наследия.