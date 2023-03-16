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НовостиОбщество16 марта 2023 8:25

В Тюмени суд признал недействительным с 29 сентября брак мужчины, который сменил пол на женский

В Центральный суд поступило исковое заявление прокурора Тюмени
Серафима Краснова
В Тюмени суд признал недействительным брак мужчины, который сменил пол на женский

В Тюмени суд признал недействительным брак мужчины, который сменил пол на женский

Фото: Татьяна Коркина

Сегодня Центральный суд вынес решение по иску прокурора Тюмени в интересах РФ. Брак мужчины, который сменил пол на женский, признан недействительным.

«Сегодня Центральный районный суд Тюмени рассмотрел гражданское дело по иску прокурора г. Тюмени в интересах Российской Федерации и неопределенного круга лиц к А. и Ц. о признании брака недействительным», – говорится в сообщении объединенной пресс-службы судебной системы по Тюменской области.

Брак признан недействительным с 29 сентября прошлого года.

Напомним, 33-летний мужчина обратился в ЗАГС с заявлением о смене Ф.И.О. и пола с мужского на женский. Специалисты удовлетворили требования тюменца.

Отметим, что однополый брак противоречит Семейному кодексу РФ.