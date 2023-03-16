Тюмень
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тюмень
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Тюмень
+5°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия16 марта 2023 7:47

Тюменские суды 16 марта получили анонимное сообщение о минировании

Помещения обследовали спецслужбы с собаками
Серафима Краснова
Тюменские суды 16 марта получили анонимное сообщение о минировании

Тюменские суды 16 марта получили анонимное сообщение о минировании

Фото: Объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области

На электронную почту некоторых судов в Тюмени и области поступило сообщение о якобы заложенных взрывных устройствах. На места прибыли сотрудники спецслужб с собаками, чтобы обследовать помещения.

«На электронную почту некоторых судов г. Тюмени и Тюменской области поступили сообщения о якобы заложенных взрывных устройствах. В данное время все помещения судов обследованы спецслужбами», – говорится в сообщении объединенной пресс-службы судебной системы по Тюменской области.

Специалисты источник опасности не обнаружили. Суды продолжают работать в стандартном режиме, уточнили в инстанции.