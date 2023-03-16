Тюменские суды 16 марта получили анонимное сообщение о минировании Фото: Объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области

На электронную почту некоторых судов в Тюмени и области поступило сообщение о якобы заложенных взрывных устройствах. На места прибыли сотрудники спецслужб с собаками, чтобы обследовать помещения.

«На электронную почту некоторых судов г. Тюмени и Тюменской области поступили сообщения о якобы заложенных взрывных устройствах. В данное время все помещения судов обследованы спецслужбами», – говорится в сообщении объединенной пресс-службы судебной системы по Тюменской области.

Специалисты источник опасности не обнаружили. Суды продолжают работать в стандартном режиме, уточнили в инстанции.